Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 15 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 90,000ന് മുകളിൽ തന്നെ. സ്വർണവിലയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. വലിയ ഇടിവാണ് ഇന്ന് വിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
1440 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 91, 720 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 180 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 11465 രൂപയായി.
നവംബർ 13നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില എത്തിയത്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.
നവംബർ 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 89,080 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
91,000 ആണ് പവന്റെ വിലയെങ്കിലും സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി, പണിക്കൂലി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.
Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം