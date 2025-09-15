English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: വില കുറഞ്ഞു; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്, നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 15 September 2025: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.   

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. തുടർച്ചയായി വില ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് നേരിയ തോതിൽ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

 
80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 81,440 രൂപയാണ് പവന് ഇന്ന് വില.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 10,180 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പവന് 81,440 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 10,180 രൂപയുമാണ് വില.   

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണവില 80,000ന് മുകളിൽ പോകുന്നത്.   

സെപ്റ്റംബർ 12നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 81,600 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില. സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് സ്വർണവില 80,000 കടന്നത്.   

