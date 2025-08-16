English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today 16 August 2025: സ്വർണവില താഴേക്ക്..! ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇടിവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...

Kerala Gold Rate Today 16 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. വലിയ കുറവ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയായി വില കുറയുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽ‌കുന്ന കാര്യമാണ്. 

 
40 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 74,200 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,275 രൂപയായി.       

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണവിലയിൽ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 920 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത്.  

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 74,200 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9,275 രൂപയുമാണ് വില.     

സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.     

ഓ​ഗസ്റ്റ് 8നാണ് സർവകാല റെക്കോർഡായ 75,760 രൂപ എന്ന നിലയിൽ സ്വർണവിലയെത്തിയത്.     

Gold rate Gold rate decline Gold Price Decline Kerala Gold Rate Today കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

