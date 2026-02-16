Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപയാണ്.
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,14,720 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 14340 ആയിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു തവണയായി പവന് കുറഞ്ഞത് 2400 രൂപയാണ്. ശേഷം ശനിയാഴ്ച 1920 രൂപ കൂടി.
ശേഷം ഞായറാഴ്ച സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്
ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.
സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണവിലയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
വിവാഹ സീസൺ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.
ഇന്നത്തെ വിലയനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ചേർത്ത് ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 1.30 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില ഫെബ്രുവരി 01: 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 02: 1,11,120 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 02: 1,09,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 02: 1,12,320 (രാത്രി), ഫെബ്രുവരി 03: 1,11,280 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 03: 1,12,880 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 04: 1,17,720 (രാവിലെ),ഫെബ്രുവരി 04: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 05: 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 06: 1,11,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 06: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 07: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 08: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 09: 1,16,480 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 09: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 10: 1,15,800 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 10: 1,16,440 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 11: 116240, ഫെബ്രുവരി 11: 1,17,040 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 12: 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13: 1,14,240 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 13: 1,13,760 (വൈകുന്നേരം, ഫെബ്രുവരി 14: 1,15 680. ഫെബ്രുവരി 15: 1,15 680, ഫെബ്രുവരി 16: 1,14,720