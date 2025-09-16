Gold Rate in Kerala Today 16 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന് 82,000 രൂപ കടന്നു. ഇന്ന് പവന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 82,080 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,260 രൂപയായി.
1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360
5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25 79480 (Morning)
8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040
12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 Rs. 82,080 (Highest of Month)
