Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!

Gold Rate in Kerala Today 16 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Sep 16, 2025, 10:39 AM IST
1 /7

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന് 82,000 രൂപ കടന്നു. ഇന്ന് പവന് 640 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

2 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 82,080 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

3 /7

ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,260 രൂപയായി.

4 /7

1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360

5 /7

5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25   79480 (Morning)

6 /7

8-Sep-25   79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040

7 /7

12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 Rs. 82,080 (Highest of Month)

Gold price today gold rate today 16 september 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

