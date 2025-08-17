English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today 17 august 2025: സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ വിലയ്ക്ക്...

Kerala Gold Rate Today 17 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില കുറയുന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കുറഞ്ഞ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാത്തത് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. 

 
40 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒരു പവന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 74,200 രൂപയായിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,275 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.         

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണവിലയിൽ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 920 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത്.    

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവന് 74,200 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9,275 രൂപയുമാണ് വില.       

സ്വർണവിലയിലെ വർധനവ് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇടിവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശ്വാസമാണ്.   

ഓ​ഗസ്റ്റ് 8നാണ് സർവകാല റെക്കോർഡായ 75,760 രൂപ എന്ന നിലയിൽ സ്വർണവിലയെത്തിയത്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.   

