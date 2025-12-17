English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!

Kerala Latest FGold Rate: സ്വർണ്ണവില പവന് ഒരു ലക്ഷം കഴിയുമെന്ന് തോന്നിക്കും വിധം വിപണി മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞത്.
1 /7

സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു. ഇന്നലെ വിപണിയിൽ വമ്പൻ ആശ്വാസം നൽകിയ സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുതിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

2 /7

ഇന്നലെ 1120 രൂപ കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ വില ഇന്ന് 480 രൂപ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.  ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില പവന് 98,640 ആയിട്ടുണ്ട്.

3 /7

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 60 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു   ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 12,330 

4 /7

സ്വർണ്ണവില പവന് ഒരു ലക്ഷം കഴിയുമെന്ന് തോന്നിക്കും വിധം വിപണി മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞത്. 99,280 രൂപയായി വര്‍ധിച്ച് സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് ഇട്ട സ്വര്‍ണവില ഇന്നലെ 98,160 രൂപയായി കുറയുകയായിരുന്നു.

5 /7

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു തവണ സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോര്‍ഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതും യുഎസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്ക് കുറച്ചതും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

6 /7

എന്നാല്‍ പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉള്‍പ്പെടെ നിലവില്‍ തന്നെ സ്വര്‍ണ വില ഒരു ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

7 /7

ഈ മാസത്തെ സ്വർണ്ണ വില ഡിസംബർ 01: 95,680, ഡിസംബർ 02: 95,480 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 02: 95,240 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 03: 95,760, ഡിസംബർ 04:  95,600 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 04:  95,080 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 05:  95,280 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 05:  95,840 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 06:  95,440, ഡിസംബർ 07:  95,440, ഡിസംബർ 08:  95,640, ഡിസംബർ 09:  95,400 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 09:  94,920 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 10: 95,560, ഡിസംബർ 11: 95,480 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 11: 95,880 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 12: 97,680 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 12: 98,400 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 13: 98,200, ഡിസംബർ 14: 98,200, ഡിസംബർ 15: 98,800 (രാവിലെ) ഡിസംബർ 15: 99,280 (വൈകുന്നേരം), ഡിസംബർ 16: 98,1600 (വൈകുന്നേരം)

Gold rate Gold price kerala gold price today Kerala Gold Price On 17 December Gold Price Hiked Gold Price Increased ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

