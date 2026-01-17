English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Gold Rate in Kerala Today 17 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 

 

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർധനവ്. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും സ്വർണവിലയുള്ളത്. 

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില നോക്കാം.  

2 /5

ഇന്ന് 280 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,05,440 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.   

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപയാണ് വില ഉയർന്നത്. 13,180 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.    

4 /5

ജനുവരി 14ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,05,600 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.  

5 /5

ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ  99,040 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

