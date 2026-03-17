Kerala Gold Rate 17 March: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ

Kerala Gold Rate On March 17 2026: ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 880 രൂപയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം.  ഇന്നലെ രണ്ടു തവണ ഇടിഞ്ഞ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 880 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ഒരു പവന്റെ വില 1,16,320 ആയി. 

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 110 രൂപയാണ് കൂടിയത്.  ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരുന ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 14,540 രൂപയാണ്.

ഈ മാസം തുടക്കത്തിൽ 126920 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ഇതായിരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കും. 

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ വന്‍കുതിപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വര്‍ണവില ഇടിയുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പവന് 11,000 രൂപയിലധിക കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില വർധിച്ചത്.  

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകള്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവില വർധിക്കാൻ കാരണമായത്.

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ് വില.

ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് പവന്‍ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.  

Gold rate Gold price kerala gold price today Kerala Gold Price On 17 March 2026 Gold Price Hiked Gold Price Increased ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

You May Like

Sponsored by Taboola