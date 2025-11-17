Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില താഴേക്ക്! ഇന്നും കുറഞ്ഞു; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 17 November 2025: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. വില കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും 90,000ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ നിരക്ക്.
80 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 91,640 രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
10 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 11,455 രൂപയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില എത്തിയത് നവംബർ 13നാണ്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.
നവംബർ 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 89,080 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
ഒരു പവന് 91,000 രൂപയാണ് വിലയെങ്കിലും ഇന്ന് സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ജിഎസ്ടി, പണിക്കൂലി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.
