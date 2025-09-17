Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?

Gold Rate in Kerala Today 17 September 2025: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. റെക്കോർഡ് വില വർധനവിന് ശേഷമാണ് വിലയിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 81920 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,240 രൂപയായി.
ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ 89,000 രൂപയോളം ചിലവ് വന്നേക്കും. അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ഉൾപ്പെടെ നൽകേണ്ടി വരും.
1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360
5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25 79480 (Morning)
8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040
12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82,080 (Highest of Month) 17-Sep-81920
