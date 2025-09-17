English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?

Gold Rate in Kerala Today 17 September 2025: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില കുറഞ്ഞു. റെക്കോർഡ് വില വർധനവിന് ശേഷമാണ് വിലയിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
  • Sep 17, 2025, 10:36 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. 81920 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.

2 /7

ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,240 രൂപയായി.

3 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ 89,000 രൂപയോളം ചിലവ് വന്നേക്കും. അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ഉൾപ്പെടെ നൽകേണ്ടി വരും.

4 /7

1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360

5 /7

5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25   79480 (Morning)

6 /7

8-Sep-25   79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040

7 /7

12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82,080 (Highest of Month) 17-Sep-81920

Gold price today gold rate today 17 september 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola