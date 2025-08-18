English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Price in Kerala Today 18 August 2025: കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയോ? അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില..! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...

Gold Price in Kerala Today 18 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം അൽപം ആശ്വാസകരമാണ്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്. 

 
1 /5

കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയാണോ ഇതെന്ന സംശയം ഉപഭോക്താക്കൾക്കുണ്ട്. അനക്കമില്ലാതെ നിന്നിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വില വർധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.   

2 /5

ഓ​ഗസ്റ്റ് 16 ശനിയാഴ്ച 40 രൂപയാണ് ഒരു പവന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 74,200 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,275 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.           

3 /5

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണവിലയിൽ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 920 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത്.      

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവന് 74,200 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9,275 രൂപയുമാണ് വില.         

5 /5

സർവകാല റെക്കോർഡായ 75,760 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓ​ഗസ്റ്റ് 8ന് ആയിരുന്നു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.     

Gold rate Kerala gold price Gold price ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

