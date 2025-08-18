Gold Price in Kerala Today 18 August 2025: കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയോ? അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില..! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...

Gold Price in Kerala Today 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025: സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം അൽപം ആശ്വാസകരമാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.
കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയാണോ ഇതെന്ന സംശയം ഉപഭോക്താക്കൾക്കുണ്ട്. അനക്കമില്ലാതെ നിന്നിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് വില വർധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 16 ശനിയാഴ്ച 40 രൂപയാണ് ഒരു പവന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 74,200 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,275 രൂപയുമായിരുന്നു. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണവിലയിൽ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 920 രൂപയാണ് ഒരു പവന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കുറഞ്ഞത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു പവന് 74,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9,275 രൂപയുമാണ് വില.
സർവകാല റെക്കോർഡായ 75,760 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓഗസ്റ്റ് 8ന് ആയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
