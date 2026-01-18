‍Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല! നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 18 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
280 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇപ്പോൾ പവന്റെ വില 1,05,440 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കൂടി 13,180 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജനുവരി 14ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,05,600 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 99,040 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
