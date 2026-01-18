English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ‍Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല! നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

‍Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല! നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 18 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് നോക്കാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...  

280 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇപ്പോൾ പവന്റെ വില 1,05,440 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.     

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കൂടി 13,180 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.      

ജനുവരി 14ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,05,600 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.    

ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ  99,040 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.  

