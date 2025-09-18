Gold Rate Kerala Today: സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 400 രൂപ; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!

Gold Rate in Kerala Today 18 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
82,000 കടന്ന് കുതിച്ചുകയറിയ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 400 രൂപയുടെ കുറവ്. പവന് 400 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില 81,520 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,190 രൂപയായി. ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് ആയ 82,080 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.
1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360
5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560
8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040
11-Sep-25 81040 12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520
15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82,080 (Highest of Month) 17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81,520
