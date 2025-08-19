Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം

Gold Price in Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9235 ആണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9275 ആയിരുന്നു.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73880 രൂപയായി. ഇന്നലെ പവന് 74200 ആയിരുന്നു.
മൂന്ന് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവുണ്ടായത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി.
ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!