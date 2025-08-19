English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം

Gold Price in Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.

 
  • Aug 19, 2025, 10:23 AM IST
1 /6

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.

2 /6

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9235 ആണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9275 ആയിരുന്നു.

3 /6

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73880 രൂപയായി. ഇന്നലെ പവന് 74200 ആയിരുന്നു.

4 /6

മൂന്ന് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ കുറവുണ്ടായത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി.

5 /6

ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

6 /6

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

Gold price today gold rate today 19 august 2025 ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola