Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 19 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
ഒരു ലക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. 480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. 98,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,300 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഡിസംബർ 15നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലും സ്വർണവില എത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 12,410ഉം, പവന് 99,280 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
ഡിസംബർ 9നാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമി 11,865ഉം പവന് 94,920 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!