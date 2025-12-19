English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: ചെറിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 19 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഏറെ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. 

 

ഒരു ലക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില.

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...  

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. 480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. 98,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,300 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.   

ഡിസംബർ 15നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലും സ്വർണവില എത്തിയത്. ​ഗ്രാമിന് 12,410ഉം, പവന് 99,280 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.   

ഡിസംബർ 9നാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ​ഗ്രാമി 11,865ഉം പവന് 94,920 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.   

