Gold Rate in Kerala Today 19 November 2025: കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കുത്തനെ ഉയരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നലെ വലിയ രീതിയിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും വർധിക്കുകയായിരുന്നു.
880 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പവന്റെ വില 91,560 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
110 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന് 11,445 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ 1280 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് സ്വർണവിപണിയിലുണ്ടായത്.
നവംബർ 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 89,080 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണനിരക്ക്.
നവംബർ 13നാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ അന്നത്തെ വില.
Kerala BT-29 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം