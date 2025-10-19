Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 19 October 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കുതിപ്പിന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിട്ട് സ്വർണവില. ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
1400 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന് ഇപ്പോൾ വില 95,960 രൂപയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വിപണി വില 11,995 രൂപയാണ്.
ഒക്ടോബർ 17ന് ഒരു പവന് 2,840 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 355 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു. പവന് 97,360ഉം ഗ്രാമിന് 12,170 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഈ റെക്കോർഡ് തുകയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ വില താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 10,800 രൂപയുടെ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില. പവന് 95,000 രൂപയാണെങ്കിലും പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഒക്കെയായി 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.
Mars Retrograde: ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ: പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം, ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം