Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം

Kerala Gold Price Today 19 September 2025: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10,205 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 81,640 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 81, 520 രൂപയായിരുന്നു.
സെപ്തംബർ 16ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 82,080 എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് നിരക്കിലായിരുന്നു സെപ്തംബർ 16ന് സ്വർണവില.
15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82,080 (Highest of Month) 17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81,520 19-Sep-25 81,640
10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040 12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520
6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880
1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360 5-Sep-25 78920
