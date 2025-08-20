English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ

Gold Price in Kerala Today: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 20, 2025, 11:48 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്.

ഗ്രാമിന് 55 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 9,180 രൂപയായി.

പവന് 440 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 73,440 രൂപയായി.

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,235 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.

ഇന്നലെ പവന് 280 രൂപ കുറഞ്ഞ് 73,880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് മുന്നേറിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം 12 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു.

