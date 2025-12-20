Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

Gold Rate in Kerala Today 20 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില വളരെയധികം ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ലക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും സ്വർണവില തുടരുന്നത്. 480 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. 98,400 രൂപയിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,300 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഡിസംബർ 15നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലും സ്വർണവില എത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 12,410ഉം, പവന് 99,280 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
ഡിസംബർ 9നാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 11,865ഉം പവന് 94,920 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
