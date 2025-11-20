English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്... ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്... ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?

Gold Price Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Nov 20, 2025, 11:12 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 13ന് ആയിരുന്നു.

2 /7

നവംബർ 13ന് 94,320 രൂപയായിരുന്നു പവൻറെ വില. പിന്നീട് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നലെ വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു.

3 /7

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിന് സ്വർണവില. 

4 /7

ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 11,430 രൂപയാണ് വില.

5 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 91,440 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.

6 /7

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.

7 /7

ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും.

Gold price today gold rate today 20 November 2025

Next Gallery

Nov 20 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രണയ ജീവിത്തത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി

You May Like

Sponsored by Taboola