Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്... ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?

Gold Price Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 13ന് ആയിരുന്നു.
നവംബർ 13ന് 94,320 രൂപയായിരുന്നു പവൻറെ വില. പിന്നീട് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നലെ വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിന് സ്വർണവില.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 11,430 രൂപയാണ് വില.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 91,440 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.
ഓഹരി വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
Horoscope Today November 20: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം