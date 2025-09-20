English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 20 September 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഏറെ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഇന്ന് വലിയ വർധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിലേക്ക് സ്വർണവില എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

 
ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് 600 രൂപയാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന് 82,240 രൂപയായി. പ്രതിദിനം വലിയ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയരുകയാണ്.    

75 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ 10,280 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

സർവകാല റെക്കോർഡിലാണ് സ്വർണവില എത്തി നിൽക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 16ന് വില 82,000ന് മുകളിലെത്തിയിരുന്നു.   

പിന്നാലെ കുറഞ്ഞും കൂടിയും നിന്ന സ്വർണവില ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്.   

ഇനി വലിയൊരു ഇടിവ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉപഭോക്താക്കൾക്കില്ല. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 82,240 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 10,280 രൂപയുമാണ് വില.

