Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം

Gold Rate in Kerala 21 April 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര രൂപ നൽകണം?
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,13,880 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 14,235 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 18, 19 തീയതികളിലാണ്. ഒരു പവന് 1,14,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയായിരുന്നു. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,13,880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ഏപ്രിൽ 1- 1,11,080, ഏപ്രിൽ 1- 1,12,160, ഏപ്രിൽ 2- 1,11,040, ഏപ്രിൽ 2- 1,09,240, ഏപ്രിൽ 3- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 4- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 5- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 6- 1,09,360, ഏപ്രിൽ 6- 1,10,480, ഏപ്രിൽ 7- 1,09,880, ഏപ്രിൽ 8- 1,12,800, ഏപ്രിൽ 9- 1,11,080, ഏപ്രിൽ 9- 1,11,600, ഏപ്രിൽ 10- 1,12,200, ഏപ്രിൽ 10- 1,11,720, ഏപ്രിൽ 11- 1,12,080, ഏപ്രിൽ 12- 1,12,080, ഏപ്രിൽ 13- 1,11,800, ഏപ്രിൽ 14- 1,12,880, ഏപ്രിൽ 15- 1,13,920, ഏപ്രിൽ 16- 1,14,080, ഏപ്രിൽ 17- 1,13,800, ഏപ്രിൽ 17- 1,13,640, ഏപ്രിൽ 18- 1,14,240, ഏപ്രിൽ 19- 1,14,240, ഏപ്രിൽ 20- 1,13,880, ഏപ്രിൽ 20- 1,13,880.
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?