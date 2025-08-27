English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 27 August 2025: റെക്കോർഡ് വിലയിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; വീണ്ടും 75,000 കടന്നു

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 27, 2025, 11:23 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയും വർധിച്ചു.

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും 75,000ന് മുകളിലെത്തി. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9,390 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 75,120 രൂപയാണ്. 12 ദിവസമായി വില കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം 73,200 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 2500 രൂപയിലധികം വർധിച്ചു. പിന്നീട് ഒമ്പതാം തിയതിക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.

ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 12ന് ആണ് സ്വർണവില പവന് ആദ്യമായി 70,000 കടന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്.

അമേരിക്ക, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് നിലവിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡോളറിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം, ഇറക്കുമതി തീരുവ, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതയിലെ വർധനവ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Gold price today Gold price Today 27 August 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

