Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയും പവന് 280 രൂപയും വർധിച്ചു.
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വീണ്ടും 75,000ന് മുകളിലെത്തി. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9,390 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 75,120 രൂപയാണ്. 12 ദിവസമായി വില കുറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം 73,200 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 2500 രൂപയിലധികം വർധിച്ചു. പിന്നീട് ഒമ്പതാം തിയതിക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.
ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 12ന് ആണ് സ്വർണവില പവന് ആദ്യമായി 70,000 കടന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്.
അമേരിക്ക, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് നിലവിൽ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡോളറിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം, ഇറക്കുമതി തീരുവ, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതയിലെ വർധനവ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
Kerala Lottery Result Today 26 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം