Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ

Gold Price in Kerala Today: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Aug 21, 2025, 10:23 AM IST
1 /6

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. 12 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില വർധിക്കുന്നത്.

2 /6

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9230 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപ വർധിച്ചു.

3 /6

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73,840 രൂപയാണ് വിപണി നിരക്ക്. ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

4 /6

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 73,200 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് 75,760 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില.

5 /6

ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 12 ദിവസത്തെ വില ഇടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

6 /6

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

Gold price today gold rate today 21 August 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

