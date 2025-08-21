Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ

Gold Price in Kerala Today: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. 12 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില വർധിക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9230 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപ വർധിച്ചു.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73,840 രൂപയാണ് വിപണി നിരക്ക്. ഈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 73,200 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് 75,760 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില.
ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 12 ദിവസത്തെ വില ഇടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.