Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 21 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില 98,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
ഒരു ലക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്. 98,400 രൂപയിലാണ് ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് 12,300 രൂപയിലാണ്.
ഡിസംബർ 15നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലും സ്വർണവില എത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 12,410ഉം, പവന് 99,280 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
ഡിസംബർ 9നാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗ്രാമിന് 11,865ഉം പവന് 94,920 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
