  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 21 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില 98,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.

 

ഒരു ലക്ഷത്തിന് തൊട്ടടുത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില.

 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...      

കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്. 98,400 രൂപയിലാണ് ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.    

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് 12,300 രൂപയിലാണ്.  

ഡിസംബർ 15നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലും സ്വർണവില എത്തിയത്. ​ഗ്രാമിന് 12,410ഉം, പവന് 99,280 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.       

ഡിസംബർ 9നാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ​ഗ്രാമിന് 11,865ഉം പവന് 94,920 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.       

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

