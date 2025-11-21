Gold Rate Kerala Today: 90,000ന് താഴേക്കില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്, നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 21 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഉപഭേക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
160 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇതോടെ സ്വർണത്തിന്റെ വില 91,280 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് വില 20 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന്റെ വില 11,410 രൂപയായി.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 13ന് ആയിരുന്നു. 94,320 രൂപ അന്നത്തെ വില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിന് സ്വർണവില.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.
