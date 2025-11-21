English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Kerala Today: 90,000ന് താഴേക്കില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്, നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 21 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

 

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഉപഭേക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. 

 
160 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇതോടെ സ്വർണത്തിന്റെ വില 91,280 രൂപയായി.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് വില 20 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന്റെ വില 11,410 രൂപയായി.  

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 13ന് ആയിരുന്നു. 94,320 രൂപ അന്നത്തെ വില.  

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ അഞ്ചിന് ആയിരുന്നു. 89,080 രൂപയായിരുന്നു നവംബർ അഞ്ചിന് സ്വർണവില.   

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്.  

