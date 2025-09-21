Kerala Gold Rate Today: സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ തന്നെ; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല

Gold Rate in Kerala Today 21 September 2025: ഓരോ ദിവസവും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഏറെ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വലിയ വർധനയാണ് വിലയിലുണ്ടായത്. 82,000ന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് കൂടിയത് 600 രൂപയാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന് 82,240 രൂപയായി. പ്രതിദിനം വലിയ രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയരുന്നത്.
75 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ കൂടിയത്. ഇതോടെ 10,280 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
സർവകാല റെക്കോർഡിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് സെപ്റ്റംബർ 16ന് വില 82,000ന് മുകളിൽ പോയിരുന്നു.
പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 17നും 18നും വില കുറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 19ന് വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണവില ഇന്നലെ വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.
സ്വർണവിലയിൽ ഇനി വലിയൊരു ഇടിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ മങ്ങുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 82,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10,280 രൂപയുമാണ് വില.
