Gold Rate Today 22 August 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 120 രൂപ

Gold Price Today 22 ആഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ്

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു

 
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 73,720 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,215 രൂപയുമായി വിപണിനിരക്ക്    

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73,720 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം    

8ാം തീയതിയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 75,760 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന്റെ വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1ാം തീയതിയും. ഒരു ഗ്രാമിന് 9,150 രൂപയും പവന് 73,200 രൂപയുമായിരുന്നു വില   

അതേസമയം, ഇന്നലെ ഒരു പവന് 73,840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9,230 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില    

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ആഗസ്റ്റ് 1- 73,200, ആഗസ്റ്റ് 2- 74,320, ആഗസ്റ്റ് 3- 74,320, ആഗസ്റ്റ് 4- 74,360, ആഗസ്റ്റ് 5- 74,960, ആഗസ്റ്റ് 6- 75,040, ആഗസ്റ്റ് 7- 75,200, ആഗസ്റ്റ് 8- 75,760, ആഗസ്റ്റ് 9- 75,560, ആഗസ്റ്റ് 10- 75,560, ആഗസ്റ്റ് 11- 75,000, ആഗസ്റ്റ് 12- 74,360, ആഗസ്റ്റ് 13- 74,320, ആഗസ്റ്റ് 14- 74,320, ആഗസ്റ്റ് 15- 74,240, ആഗസ്റ്റ് 16- 74,200, ആഗസ്റ്റ് 17- 74,200, ആഗസ്റ്റ് 18- 74,200, ആഗസ്റ്റ് 19- 73,880, ആഗസ്റ്റ് 20- 73,440, ആഗസ്റ്റ് 21- 73,840, ആഗസ്റ്റ് 22- 73,720.

Gold price today Gold rate update Gold price in Kerala സ്വർണ്ണവില

