Gold Price Kerala Today 22 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വര്ദ്ധനവ്
സ്വർണവില വീണ്ടും 99,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവന് 800 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 99,200 രൂപയായി ഒരു ഗ്രാമിന് 100 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 12,400 രൂപയിലുമാണ് വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര് 9നാണ്. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 15ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ്. 99,280 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 99,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം.
ഡിസംബര് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര് 1: 95,680, ഡിസംബര് 2: 95,480, ഡിസംബര് 2: 95,240, ഡിസംബര് 3: 95,760, ഡിസംബര് 4: 95,600, ഡിസംബര് 4: 95,080, ഡിസംബര് 5: 95,280, ഡിസംബര് 5: 95,840, ഡിസംബര് 6: 95,440, ഡിസംബര് 7: 95,440, ഡിസംബര് 8: 95,640, ഡിസംബര് 9: 95,400, ഡിസംബര് 9: 94,920, ഡിസംബര് 10: 95,560, ഡിസംബര് 11: 95,480, ഡിസംബര് 11: 95,880, ഡിസംബര് 12: 97,280, ഡിസംബര് 12: 98,400, ഡിസംബര് 13: 98,200, ഡിസംബര് 14: 98,200, ഡിസംബര് 15: 98,800, ഡിസംബര് 15: 99,280, ഡിസംബര് 16: 98,160, ഡിസംബര് 17: 98,640, ഡിസംബര് 18: 98,880, ഡിസംബര് 19: 98,400, ഡിസംബര് 20: 98,400, ഡിസംബര് 21: 98,400, ഡിസംബര് 22: 99,200.
