  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000 കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും 99,000 കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Price Kerala Today 22 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ്

 

സ്വർണവില വീണ്ടും 99,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ്

 
ഇന്ന് ഒരു പവന് 800 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച്  99,200 രൂപയായി ഒരു ഗ്രാമിന് 100 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 12,400 രൂപയിലുമാണ് വിപണിനിരക്ക്.  

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര്‍ 9നാണ്. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില.  

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 15ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ്. 99,280 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.  

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 99,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം.   

ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര്‍ 1: 95,680, ഡിസംബര്‍ 2: 95,480, ഡിസംബര്‍ 2: 95,240, ഡിസംബര്‍ 3: 95,760, ഡിസംബര്‍ 4: 95,600, ഡിസംബര്‍ 4: 95,080, ഡിസംബര്‍ 5: 95,280, ഡിസംബര്‍ 5: 95,840, ഡിസംബര്‍ 6: 95,440, ഡിസംബര്‍ 7: 95,440, ഡിസംബര്‍ 8: 95,640, ഡിസംബര്‍ 9: 95,400, ഡിസംബര്‍ 9: 94,920, ഡിസംബര്‍ 10: 95,560, ഡിസംബര്‍ 11: 95,480, ഡിസംബര്‍ 11: 95,880, ഡിസംബര്‍ 12: 97,280, ഡിസംബര്‍ 12: 98,400, ഡിസംബര്‍ 13: 98,200, ഡിസംബര്‍ 14: 98,200, ഡിസംബര്‍ 15: 98,800, ഡിസംബര്‍ 15: 99,280, ഡിസംബര്‍ 16: 98,160, ഡിസംബര്‍ 17: 98,640, ഡിസംബര്‍ 18: 98,880, ഡിസംബര്‍ 19: 98,400, ഡിസംബര്‍ 20: 98,400, ഡിസംബര്‍ 21: 98,400, ഡിസംബര്‍ 22: 99,200.

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

