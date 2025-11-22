Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണവില, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today: സ്വർണവില കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വര്ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി
ഇന്ന് ഒരു പവന് 1,360 രൂപ ഉയർന്ന് 92,280 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 170 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 11,535 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്
ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു പവന് 91,280 രൂപയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഒരു പവന് 90,920 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 13ാം തീയതിയാണ്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന് സ്വർണ്ണത്തിന്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 92,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080, നവംബർ 6- 89,400, നവംബർ 6- 89,880, നവംബർ 7- 89,480, നവംബർ 8- 89,480, നവംബർ 9- 89,480, നവംബർ 10- 90,360, നവംബർ 10- 90,800, നവംബർ 11- 92,600, നവംബർ 11- 92,280, നവംബർ 12- 92,040, നവംബർ 13- 93,720, നവംബർ 13- 94,320, നവംബർ 14- 93,760, നവംബർ 14- 93,160, നവംബർ 15- 91,720, നവംബർ 16- 91,720, നവംബർ 17- 91,640, നവംബർ 17- 91,960, നവംബർ 18- 90,680, നവംബർ 19- 91,560, നവംബർ 20- 91,440, നവംബർ 20- 91,120, നവംബർ 21- 91,280, നവംബർ 21- 90,920, നവംബർ 22- 92,280.
