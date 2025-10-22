Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 22 October 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒറ്റയടിക്ക് 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
2480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 93,280 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
310 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 11,660 രൂപയാണ്.
രണ്ട് ദിവസമായ സ്വർണത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്.
കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാംഇതേ വിലയിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇനിയും വില കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആഭരണപ്രേമികൾ.
