Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധന; നിരക്കറിയാം

Kerala Gold Price Today 22 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 83,000ന് അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഒട്ടും താഴേക്ക് പോകാതെ ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡ് വിലയിലേക്കാണ് സ്വർണത്തിന്റെ കുതിപ്പ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഒരു തരി പൊന്ന് വാങ്ങാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടും.
360 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പവന് കൂടിയത്. രാവിലെ 320 രൂപയാണ് കൂടിയത്. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പവന് ആകെ കൂടിയത് 680 രൂപയാണ്. 82, 920 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇത്രയും തുക വർധിച്ചതോടെ ഇനി ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ജിഎസ്ടിയും പണിക്കൂലിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസുമടക്കം 91,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് രാവിലെ 40 രൂപ കൂടി 10,320 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 45 രൂപ കൂടി വർധിച്ച് 10,365 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 11,000 രൂപയെങ്കിലും നൽകേണ്ടതായി വരും.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും.
ദീപാവലി സമയമാണ്. വില ഇനിയും വർധിച്ച്, ദീപവലിയോടെ ഗ്രാമിന് 12,000 രൂപയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള സൂചനകൾ.
