Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!

erala Gold Price Today 22 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം.
  • Sep 22, 2025, 10:46 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്ന് റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 10,320 രൂപയായി.

പവന് 340 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 82,560 രൂപയായി.

1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440

4-Sep-25 78360 5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25   79480 (Morning)

8-Sep-25   79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040 12-Sep-25 81600

13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82,080 17-Sep-25 81920

18-Sep-25 81,520 19-Sep-25 81,640 20-Sep-25 82,240 21-Sep-25 82,240 22-Sep-25 82,560 (Highest of Month)  

