Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!

erala Gold Price Today 22 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്ന് റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 10,320 രൂപയായി.
പവന് 340 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 82,560 രൂപയായി.
1-Sep-25 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440
4-Sep-25 78360 5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560 8-Sep-25 79480 (Morning)
8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040 12-Sep-25 81600
13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82,080 17-Sep-25 81920
18-Sep-25 81,520 19-Sep-25 81,640 20-Sep-25 82,240 21-Sep-25 82,240 22-Sep-25 82,560 (Highest of Month)