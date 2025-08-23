Kerala Gold Rate Today 23 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്! പവന് കൂടിയത് 800 രൂപ...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today 23 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് അൽപം ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വില മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധന. 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വർധനവാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 
800 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പവന് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില വീണ്ടും 74,000ന് മുകളിലെത്തി. 74,520 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 100 രൂപ കൂടി 9315 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 21ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ കുറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു.   

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 74,520 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9315 രൂപയുമാണ് വില.   

ഓ​ഗസ്റ്റ് 8ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 75,760 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 1നാണ് ഏറ്റവും കുറവ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതും. 73,200 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില.   

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഓഗസ്റ്റ് 1- 73,200, ഓഗസ്റ്റ് 2- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 3- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 4- 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 5- 74,960, ഓഗസ്റ്റ് 6- 75,040, ഓഗസ്റ്റ് 7- 75,200, ഓഗസ്റ്റ് 8- 75,760, ഓഗസ്റ്റ് 9- 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 10- 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 11- 75,000, ഓഗസ്റ്റ് 12- 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 13- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 14- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 15- 74,240, ഓഗസ്റ്റ് 16- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 17- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 18- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 19- 73,880, ഓഗസ്റ്റ് 20- 73,440, ഓഗസ്റ്റ് 21- 73,840, ഓഗസ്റ്റ് 22- 73,720. ഓ​ഗസ്റ്റ് 23 - 74,520.  

