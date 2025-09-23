Kerala Gold Price Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപ!

Kerala Gold Price Today 23 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില.
സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ തണ്ടു തവണയായി 620 രൂപ വർധിച്ച സ്വർണവില ഇന്നും കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 920 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 83,840 ആയി
ഗ്രാമിന് 115 രൂപ വര്ധിച്ചത്. 10,480 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില.
ഈ മാസം ആദ്യം 77,640 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില. സെപ്തംബര് 9 നാണ് എണ്പതിനായിരം പിന്നിട്ടത്.
മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ പവന് 6000 രൂപയിലധികം വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സെപ്തംബര് 9 ന് ശേഷം സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്.
യുഎസ് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് സ്വര്ണവിലയുടെ ഇടിവിന് കാരണമായതെങ്കിലും സ്വർണ്ണത്തിന് കൂടുതല് ആവശ്യക്കാര് എത്തിയതോടെയാണ് സ്വര്ണവില വീണ്ടും ഉയറുകയായിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണവിലയില് ഉണ്ടായ വര്ധന സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുകയായിരുന്നു.
സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക്: സെപ്തംബർ 01: 77,640, സെപ്തംബർ 02: 77,800, സെപ്തംബർ 03: 78,440, സെപ്തംബർ 04: 78,360, സെപ്തംബർ 05: 78,920, സെപ്തംബർ 06: 79,560, സെപ്തംബർ 07: 79,560, സെപ്തംബർ 08: 79,480 (രാവിലെ), സെപ്തംബർ 08: 79,880 (വൈകുന്നേരം), സെപ്തംബർ 09: 80,880, സെപ്തംബർ 10: 81,040, സെപ്തംബർ 11: 81,040, സെപ്തംബർ 12: 81,600, സെപ്തംബർ 13: 81,520, സെപ്തംബർ 14: 81,520, സെപ്തംബർ 15: 81,440, സെപ്തംബർ 16: 82,080, സെപ്തംബർ 17: 81,920, സെപ്തംബർ 18: 81,520, സെപ്തംബർ 19: 81,640, സെപ്തംബർ 20: 82240, സെപ്തംബർ 21: 82240, സെപ്തംബർ 22: 82560 (രാവിലെ), സെപ്തംബർ 22: 82920 (വൈകുന്നേരം), സെപ്തംബർ 23: 83,840
Kerala BT 21 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാര്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം