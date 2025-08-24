English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...

Kerala Gold Rate Today 24 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് അൽപം ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ വീണ്ടും വില ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് നേരിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 800 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 
1 /6

ഇന്നലത്തെ വിലവർധനവോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 74,520 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 100 രൂപ കൂടി 9315 രൂപയായിരുന്നു.   

2 /6

ഓ​ഗസ്റ്റ് 8ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 75,760 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണവില തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു.    

3 /6

ഓ​ഗസ്റ്റ് 19 ആയപ്പോഴേക്കും വില 74,000ൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് 21ന് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. 73,840 രൂപയിലായിരുന്നു അന്ന് വ്യാപാരം നടന്നത്.   

4 /6

‌തുടർന്ന് 22ന് കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇന്നലെ വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.  

5 /6

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 74,520 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9315 രൂപയുമാണ് വില.     

6 /6

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഓഗസ്റ്റ് 1- 73,200, ഓഗസ്റ്റ് 2- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 3- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 4- 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 5- 74,960, ഓഗസ്റ്റ് 6- 75,040, ഓഗസ്റ്റ് 7- 75,200, ഓഗസ്റ്റ് 8- 75,760, ഓഗസ്റ്റ് 9- 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 10- 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 11- 75,000, ഓഗസ്റ്റ് 12- 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 13- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 14- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 15- 74,240, ഓഗസ്റ്റ് 16- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 17- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 18- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 19- 73,880, ഓഗസ്റ്റ് 20- 73,440, ഓഗസ്റ്റ് 21- 73,840, ഓഗസ്റ്റ് 22- 73,720. ഓ​ഗസ്റ്റ് 23 - 74,520, ഓ​ഗസ്റ്റ് 24 - 74,520.    

Gold rate Gold price Kerala gold price Kerala Gold Rate Today സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola