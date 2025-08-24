Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...

Kerala Gold Rate Today 24 ഓഗസ്റ്റ് 2025: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സ്വർണവിലയിലെ ഇടിവ് അൽപം ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ വീണ്ടും വില ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് നേരിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 800 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നലത്തെ വിലവർധനവോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 74,520 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 100 രൂപ കൂടി 9315 രൂപയായിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 8ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 75,760 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണവില തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 19 ആയപ്പോഴേക്കും വില 74,000ൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 21ന് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. 73,840 രൂപയിലായിരുന്നു അന്ന് വ്യാപാരം നടന്നത്.
തുടർന്ന് 22ന് കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇന്നലെ വീണ്ടും വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 74,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9315 രൂപയുമാണ് വില.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഓഗസ്റ്റ് 1- 73,200, ഓഗസ്റ്റ് 2- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 3- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 4- 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 5- 74,960, ഓഗസ്റ്റ് 6- 75,040, ഓഗസ്റ്റ് 7- 75,200, ഓഗസ്റ്റ് 8- 75,760, ഓഗസ്റ്റ് 9- 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 10- 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 11- 75,000, ഓഗസ്റ്റ് 12- 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 13- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 14- 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 15- 74,240, ഓഗസ്റ്റ് 16- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 17- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 18- 74,200, ഓഗസ്റ്റ് 19- 73,880, ഓഗസ്റ്റ് 20- 73,440, ഓഗസ്റ്റ് 21- 73,840, ഓഗസ്റ്റ് 22- 73,720. ഓഗസ്റ്റ് 23 - 74,520, ഓഗസ്റ്റ് 24 - 74,520.
Suvarna Keralam SK-16 Lottery: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്; സുവർണകേരളം ലോട്ടറി ഫലം