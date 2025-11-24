Gold Rate Kerala Today: എന്തൊരു ചാഞ്ചാട്ടമാണെന്റെ പൊന്നേ..! ഇന്ന് വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില

Gold Price Kerala Today: സ്വർണവില കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി
ഇന്ന് ഒരു പവന് 520 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,760 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,470 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 92,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,535 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നവംബർ 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 13ാം തീയതിയാണ്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന് സ്വർണ്ണത്തിന്
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 91,760 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080, നവംബർ 6- 89,400, നവംബർ 6- 89,880, നവംബർ 7- 89,480, നവംബർ 8- 89,480, നവംബർ 9- 89,480, നവംബർ 10- 90,360, നവംബർ 10- 90,800, നവംബർ 11- 92,600, നവംബർ 11- 92,280, നവംബർ 12- 92,040, നവംബർ 13- 93,720, നവംബർ 13- 94,320, നവംബർ 14- 93,760, നവംബർ 14- 93,160, നവംബർ 15- 91,720, നവംബർ 16- 91,720, നവംബർ 17- 91,640, നവംബർ 17- 91,960, നവംബർ 18- 90,680, നവംബർ 19- 91,560, നവംബർ 20- 91,440, നവംബർ 20- 91,120, നവംബർ 21- 91,280, നവംബർ 21- 90,920, നവംബർ 22- 92,280, നവംബർ 23- 92,280, നവംബർ 24- 91,760.
