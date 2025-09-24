English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 24 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.


 
  • Sep 24, 2025, 11:26 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 84,600 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,575 രൂപയാണ്.

2 /7

1-Sep-25 Rs. 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360

3 /7

5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560

4 /7

8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040

5 /7

12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82080

6 /7

17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81520 19-Sep-25 81640 20-Sep-25 82240 21-Sep-25 82240

7 /7

22-Sep-25 82560 (Morning) 22-Sep-25 82920 (Evening) 23-Sep-25 83840 (Morning) 23-Sep-25 84,840 (Evening) (Highest of Month) 24-Sep-25 84,600

Gold price today gold rate today 24 september 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

