Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 24 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 84,600 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,575 രൂപയാണ്.
1-Sep-25 Rs. 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep-25 77800 3-Sep-25 78440 4-Sep-25 78360
5-Sep-25 78920 6-Sep-25 79560 7-Sep-25 79560
8-Sep-25 79480 (Morning) 8-Sep-25 79880 (Evening) 9-Sep-25 80880 10-Sep-25 81040 11-Sep-25 81040
12-Sep-25 81600 13-Sep-25 81520 14-Sep-25 81520 15-Sep-25 81440 16-Sep-25 82080
17-Sep-25 81920 18-Sep-25 81520 19-Sep-25 81640 20-Sep-25 82240 21-Sep-25 82240
22-Sep-25 82560 (Morning) 22-Sep-25 82920 (Evening) 23-Sep-25 83840 (Morning) 23-Sep-25 84,840 (Evening) (Highest of Month) 24-Sep-25 84,600