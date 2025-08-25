English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate 25 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും

Kerala Gold Rate 25 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് ഒരൽപം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്ന് നേരിയ തോതിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 
1 /5

80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 74,440 രൂപയായിരിക്കുകയാണ് വില.  

2 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 9305 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് വിപണിയിൽ വില വരുന്നത്.   

3 /5

ഓ​ഗസ്റ്റ് 8ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 75,760 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണവില തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 19 ആയപ്പോഴേക്കും വില 74,000ൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് 21ന് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. 73,840 രൂപയിലായിരുന്നു അന്ന് വ്യാപാരം നടന്നത്. തുടർന്ന് 22ന് കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.    

4 /5

ഓ​ഗസ്റ്റ് 23ന് വില ഉയർന്ന് 74,520 രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.   

5 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 74,520 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9315 രൂപയുമാണ് വില.       

Gold rate Kerala Gold Rate Today Gold Price Decline സ്വർണവില കേരളത്തിലെ സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola