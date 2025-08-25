Kerala Gold Rate 25 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം..! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും

Kerala Gold Rate 25 ഓഗസ്റ്റ് 2025: ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് ഒരൽപം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്ന് നേരിയ തോതിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 74,440 രൂപയായിരിക്കുകയാണ് വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 9305 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് വിപണിയിൽ വില വരുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 8ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 75,760 രൂപയിലെത്തിയ സ്വർണവില തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 19 ആയപ്പോഴേക്കും വില 74,000ൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 21ന് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. 73,840 രൂപയിലായിരുന്നു അന്ന് വ്യാപാരം നടന്നത്. തുടർന്ന് 22ന് കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 23ന് വില ഉയർന്ന് 74,520 രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 74,520 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9315 രൂപയുമാണ് വില.
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!