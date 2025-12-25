Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 25 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 240 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 1,02,120 സ്വർണവില.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 30 രൂപ കൂടി 12,765 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
