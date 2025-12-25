English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 25 December 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില എത്തിനിൽക്കുന്നത്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നോക്കാം...

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...        

2 /5

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 240 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 1,02,120 സ്വർണവില.  

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 30 രൂപ കൂടി 12,765 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.   

4 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

5 /5

ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.  

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...

You May Like

Sponsored by Taboola