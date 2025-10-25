Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 25 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വർണവില കൂടിയെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
920 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില 92,120 ആയി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 115 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 11,515 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില.
ഇന്നലെ രാവിലെ 280 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ 800 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഒക്ടോബർ 21ന് വീണ്ടും സ്വർണ്ണവില ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒക്ടോബർ മൂന്നിനായിരുന്നു. അന്നത്തെ വില 86560 ആയിരുന്നു
Shani Gochar: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും, 2027 വരെ സമ്പത്തിന്റെ പെരുമഴ; ഈ രാശികളുടെ സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ