Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Kerala Gold Price Today 25 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. 85,000ന് തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയ സ്വർണവില രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ വില വർധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
680 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 83,920 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
ഒരു ഗ്രാമിന് 85 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. 10,490 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില.
ഇന്നലെയും സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 240 രൂപയാണ് ഇന്നലെ പവന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒരു പവന് 83,920 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 10,490 രൂപയുമാണ്.