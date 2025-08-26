Kerala Gold Rate 26 August 2025: സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 400 രൂപ!

Kerala Gold Rate 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു. വില വീണ്ടും 75000 തോട്ടേക്കും. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 400 രൂപയാണ്.
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 400 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില 74840 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 50 രൂപയാണ് കൂടിയത് ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണത്തിന്റെ വില 9355 ആയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 800 രൂപ വര്ധിച്ച് 74500 കടന്ന് മുന്നേറിയ സ്വര്ണവിലയില് ഇന്നലെ 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇന്ന് വില വീണ്ടും ഉയർന്നു.
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശനിയാഴ്ചയാണ് സ്വര്ണവില ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപ ഉയര്ന്നത്.
എട്ടാം തീയതി റെക്കോര്ഡ് ഇട്ട സ്വര്ണവില പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദൃശ്യമായത്. 75,760 രൂപയാണ് റെക്കോര്ഡ് ഉയരം.
12 ദിവസത്തിനിടെ 2300 രൂപ കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് വില ഉയരാന് തുടങ്ങിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില; ആഗസ്റ്റ് 1 73200, ആഗസ്റ്റ് 2-74320, ആഗസ്റ്റ് 3-74320, ആഗസ്റ്റ് 4-74360, ആഗസ്റ്റ് 5-74960, ആഗസ്റ്റ് 6-75040, ആഗസ്റ്റ്7-75200, ആഗസ്റ്റ് 8-75760, ആഗസ്റ്റ് 9-75560, ആഗസ്റ്റ് 10-75560, ആഗസ്റ്റ് 11-75000, ആഗസ്റ്റ് 12-74360, ആഗസ്റ്റ് 13-74320, ആഗസ്റ്റ് 14-74320, ആഗസ്റ്റ് 15-74240, ആഗസ്റ്റ് 16-74200, ആഗസ്റ്റ് 17, 18- 74200, ആഗസ്റ്റ് 19- 73880, ആഗസ്റ്റ് 20-73440, ആഗസ്റ്റ് 21-73840, ആഗസ്റ്റ് 22-73720, ആഗസ്റ്റ് 23, 24-74520, ആഗസ്റ്റ് 25- 74440, ആഗസ്റ്റ് 26-74840
ഈ മാസത്തിന്റെ സ്വർണവില 73,200 രൂപയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 2500 രൂപയിലധികം വര്ധിച്ച ശേഷമാണ് 9-ാം തീയതി മുതല് വില കുറയാന് തുടങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അമേരിക്കൻ തീരുവ വര്ധിപ്പിച്ചത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിലും സ്വര്ണത്തെ ആളുകള് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്.