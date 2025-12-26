Gold Rate Kerala Today: കേറി കേറി ഇതെങ്ങോട്ടാ..! സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate in Kerala Today 26 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുകയറുകയാണ്. 

 

ഇന്നും കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന് വില കൂടി. 560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...          

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പവന് 560 രൂപ വർധിച്ചതോടെ 1,02,680 രൂപയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 70 രൂപ കൂടി 12,835 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.     

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല നിരക്കിലുമാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.     

ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.    

