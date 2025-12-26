Gold Rate Kerala Today: കേറി കേറി ഇതെങ്ങോട്ടാ..! സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും

Gold Rate in Kerala Today 26 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുകയറുകയാണ്.
ഇന്നും കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന് വില കൂടി. 560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പവന് 560 രൂപ വർധിച്ചതോടെ 1,02,680 രൂപയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 70 രൂപ കൂടി 12,835 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല നിരക്കിലുമാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം