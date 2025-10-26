English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 26 October 2025: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം ഉപഭോക്താക്കളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

 

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില ഉയർന്നിരുന്നു. 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചിരുന്നു. 

 
ഇന്നലത്തെ 920 രൂപയാണ് ഒരു പവന് വർധിച്ചത്. 92,120 രൂപ നിരക്കിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

​ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 115 രൂപ കൂടി 11,515 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്നും ഇതേ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം.  

ഒക്ടോബർ 24ന് രാവിലെ 280 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചയോടെ 800 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.    

ഒക്ടോബർ 17നും ഒക്ടോബർ 21ന് രാവിലെയും രേഖപ്പെടുത്തിയ 97,360 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.  

ഒക്ടോബർ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 86,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണനിരക്ക്.  

