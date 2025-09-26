English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate in Kerala Today 26 September 2025: ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 320 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്

 

നിരക്ക് ഇന്നും വർദ്ധിച്ചതോടെ 85,000 രൂപയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില

 
1 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 320 രൂപ വർദ്ധിച്ചതോടെ 84,240 രൂപയായി വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,530 രൂപയുമായി വിപണിനിരക്ക്.   

2 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 84,240 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം   

3 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 23ാം തീയതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 84,840 രൂപയായിരുന്നു വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. ഒരു പവന് 77,640 രൂപയുമായിരുന്നു വില.    

4 /5

അതേസമയം, ഇന്നലെ ഒരു പവന് 83,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10,490 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില      

5 /5

സെപ്തംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: സെപ്തംബര്‍ 1 - 77,640, സെപ്തംബര്‍ 2 - 77,800, സെപ്തംബര്‍ 3 - 78,440, സെപ്തംബര്‍ 4 - 78,360, സെപ്തംബര്‍ 5 - 78,920, സെപ്തംബര്‍ 6 - 79,560, സെപ്തംബര്‍ 7 - 79,560, സെപ്തംബര്‍ 8 - 79,480, സെപ്തംബര്‍ 8 - 79,688, സെപ്തംബര്‍ 9 - 80,880, സെപ്തംബര്‍ 10 - 81,040, സെപ്തംബര്‍ 11 - 81,040, സെപ്തംബര്‍ 12 - 81,600, സെപ്തംബര്‍ 13 - 81,520, സെപ്തംബര്‍ 14 - 81,520, സെപ്തംബര്‍ 15 - 81,440, സെപ്തംബര്‍ 16 - 82,080, സെപ്തംബര്‍ 17 - 81,920, സെപ്തംബര്‍ 18 - 81,520, സെപ്തംബര്‍ 19 - 81,640, സെപ്തംബര്‍ 20 - 82,240, സെപ്തംബര്‍ 21 - 82,240, സെപ്തംബര്‍ 22 - 82,560, സെപ്തംബര്‍ 22 - 82,920, സെപ്തംബര്‍ 23 - 83,840, സെപ്തംബര്‍ 23 - 84,840, സെപ്തംബര്‍ 24 - 84,600, സെപ്തംബര്‍ 25 - 83,920, സെപ്തംബര്‍ 26 - 84,240.

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

Next Gallery

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola