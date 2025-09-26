Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കൂടി; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate in Kerala Today 26 September 2025: ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 320 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്
നിരക്ക് ഇന്നും വർദ്ധിച്ചതോടെ 85,000 രൂപയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 320 രൂപ വർദ്ധിച്ചതോടെ 84,240 രൂപയായി വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,530 രൂപയുമായി വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 84,240 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 23ാം തീയതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 84,840 രൂപയായിരുന്നു വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. ഒരു പവന് 77,640 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
അതേസമയം, ഇന്നലെ ഒരു പവന് 83,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10,490 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിവില
സെപ്തംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: സെപ്തംബര് 1 - 77,640, സെപ്തംബര് 2 - 77,800, സെപ്തംബര് 3 - 78,440, സെപ്തംബര് 4 - 78,360, സെപ്തംബര് 5 - 78,920, സെപ്തംബര് 6 - 79,560, സെപ്തംബര് 7 - 79,560, സെപ്തംബര് 8 - 79,480, സെപ്തംബര് 8 - 79,688, സെപ്തംബര് 9 - 80,880, സെപ്തംബര് 10 - 81,040, സെപ്തംബര് 11 - 81,040, സെപ്തംബര് 12 - 81,600, സെപ്തംബര് 13 - 81,520, സെപ്തംബര് 14 - 81,520, സെപ്തംബര് 15 - 81,440, സെപ്തംബര് 16 - 82,080, സെപ്തംബര് 17 - 81,920, സെപ്തംബര് 18 - 81,520, സെപ്തംബര് 19 - 81,640, സെപ്തംബര് 20 - 82,240, സെപ്തംബര് 21 - 82,240, സെപ്തംബര് 22 - 82,560, സെപ്തംബര് 22 - 82,920, സെപ്തംബര് 23 - 83,840, സെപ്തംബര് 23 - 84,840, സെപ്തംബര് 24 - 84,600, സെപ്തംബര് 25 - 83,920, സെപ്തംബര് 26 - 84,240.
Gold Rate Kerala Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! 85,000 തൊട്ടില്ല; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം