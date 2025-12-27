English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 27 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ തൊടുകയാണ്. 

 

ഇന്നും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1000ന് അടുത്ത് വർധനവ് വിലയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...          

2 /5

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവന് 880 രൂപ വർധിച്ചതോടെ 1,03,560 രൂപയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.     

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 110 രൂപ കൂടി 12,945 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.       

4 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല നിരക്കിലുമാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.       

5 /5

ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.      

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola