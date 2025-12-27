Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പ് തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വൻ വർധനവ്; കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 27 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ തൊടുകയാണ്.
ഇന്നും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1000ന് അടുത്ത് വർധനവ് വിലയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവന് 880 രൂപ വർധിച്ചതോടെ 1,03,560 രൂപയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 110 രൂപ കൂടി 12,945 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല നിരക്കിലുമാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 94,920 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
