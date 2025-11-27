English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 27 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും സ്വർണവില 90,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർ‌ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. നേരിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സ്വർണവില 90,000ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. 

 
1 /5

120 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 93,680 രൂപയായി.   

2 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 11,710 രൂപയായി.   

3 /5

പവന് 93000 ആണ് വിലയെങ്കിലും ജിഎസ്ടി, പണിക്കൂലി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകണം.  

4 /5

നവംബർ 5നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില.   

5 /5

നവംബർ‌ 13നാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.  

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s horoscope: ചിങ്ങം രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും, ഇടവം രാശി ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola