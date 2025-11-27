Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 27 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും സ്വർണവില 90,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. നേരിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സ്വർണവില 90,000ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും.
120 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വില 93,680 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 11,710 രൂപയായി.
പവന് 93000 ആണ് വിലയെങ്കിലും ജിഎസ്ടി, പണിക്കൂലി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകണം.
നവംബർ 5നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില.
നവംബർ 13നാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 94,320 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
